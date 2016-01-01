Афера под прикрытием (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Криминальная ретро-драма 2016 года по автобиографии секретного агента Роберта Мазура, которому в 80-е пришлось иметь дело с самим Пабло Эскобаром. Напряженный сюжет и звездный актерский состав во главе с Брайаном Крэнстоном («Во все тяжкие») станет настоящим подарком для всех зрителей, которые �решат фильм «Афера под прикрытием» смотреть онлайн в HD качестве.



Мастер лжи и разоблачения Роберт Мазур много лет проработал на правительство в качестве разведчика, умеющего внедряться в самые опасные преступные группировки. Аккурат перед выходом на пенсию он находит лазейку, через которую можно вывести на чистую воду крупнейшего колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Под видом банкира Боба Музелло Мазуру придется выстраивать доверительные отношения с людьми Эскобара, провести которых практически невозможно. Удастся ли это Роберту, вы поймете, когда будете смотреть онлайн захватывающий байопик «Афера под прикрытием» (2016) в хорошем качестве.



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