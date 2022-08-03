Абсолютная власть
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Абсолютная власть (фильм, 2016) смотреть онлайн

7.82016, Imperium
Триллер, Детектив104 мин18+

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О фильме

Мрачный триллер по реальным событиям, в котором Дэниэл Рэдклифф играет агента ФБР, внедрившегося в сообщество неонацистов. Агент Нейт Фостер — молодой человек с непоколебимыми принципами. Его идеализм привлекает руководство ФБР, которое поручает Нейту непростое задание — стать членом радикальной националистической группы, которая готовит серьезный теракт. У Фостера мало опыта в подобной работе, но ему удается проникнуть в ряды неонацистов и познакомиться с влиятельными в этой сфере людьми — ведущим праворадикальной радиостанции Далласом Вольфом и богатым экстремистом Джерри Конвэем. Но очень скоро перед Нейтом встанет непростой выбор — оставаться под прикрытием или следовать своим убеждениям.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Абсолютная власть»