Абсолютная власть (фильм, 2016) смотреть онлайн
7.82016, Imperium
Триллер, Детектив104 мин18+
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О фильме
Мрачный триллер по реальным событиям, в котором Дэниэл Рэдклифф играет агента ФБР, внедрившегося в сообщество неонацистов. Агент Нейт Фостер — молодой человек с непоколебимыми принципами. Его идеализм привлекает руководство ФБР, которое поручает Нейту непростое задание — стать членом радикальной националистической группы, которая готовит серьезный теракт. У Фостера мало опыта в подобной работе, но ему удается проникнуть в ряды неонацистов и познакомиться с влиятельными в этой сфере людьми — ведущим праворадикальной радиостанции Далласом Вольфом и богатым экстремистом Джерри Конвэем. Но очень скоро перед Нейтом встанет непростой выбор — оставаться под прикрытием или следовать своим убеждениям.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ДРРежиссёр
Даниэль
Рагуссис
- Актёр
Дэниэл
Рэдклифф
- Актриса
Тони
Коллетт
- ТЛАктёр
Трэйси
Леттс
- СТАктёр
Сэм
Трэммелл
- НКАктёр
Нестор
Карбонелл
- КСАктёр
Крис
Салливан
- СНАктёр
Сет
Нумрик
- ПШАктёр
Павел
Шайда
- Актёр
Девин
Друид
- БГАктёр
Берн
Горман
- ДРСценарист
Даниэль
Рагуссис
- МГСценарист
Майкл
Герман
- ДТСценарист
Джо
Тернер Лин
- ДЛПродюсер
Дэннис
Ли
- ДРПродюсер
Даниэль
Рагуссис
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЭЭХудожница
Эми
Эндрюс
- ДДХудожница
Джулия
Дент
- СКМонтажёр
Сара
Корригэн
- ББОператор
Бобби
Буковски
- УБКомпозитор
Уильям
Бейтс