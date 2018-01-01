Wink
Фильмы
Абсолютная власть
Актёры и съёмочная группа фильма «Абсолютная власть»

Актёры и съёмочная группа фильма «Абсолютная власть»

Режиссёры

Даниэль Рагуссис

Даниэль Рагуссис

Daniel Ragussis
Режиссёр

Актёры

Дэниэл Рэдклифф

Дэниэл Рэдклифф

Daniel Radcliffe
АктёрNate Foster
Тони Коллетт

Тони Коллетт

Toni Collette
АктрисаAngela Zamparo
Трэйси Леттс

Трэйси Леттс

Tracy Letts
АктёрDallas Wolf
Сэм Трэммелл

Сэм Трэммелл

Sam Trammell
АктёрGerry Conway
Нестор Карбонелл

Нестор Карбонелл

Nestor Carbonell
АктёрTom Hernandez
Крис Салливан

Крис Салливан

Chris Sullivan
АктёрAndrew Blackwell
Сет Нумрик

Сет Нумрик

Seth Numrich
АктёрRoy
Павел Шайда

Павел Шайда

Pawel Szajda
АктёрVince Sargent
Девин Друид

Девин Друид

Devin Druid
АктёрJohnny
Берн Горман

Берн Горман

Burn Gorman
АктёрMorgan

Сценаристы

Даниэль Рагуссис

Даниэль Рагуссис

Daniel Ragussis
Сценарист
Майкл Герман

Майкл Герман

Michael German
Сценарист
Джо Тернер Лин

Джо Тернер Лин

Joe Turner Lin
Сценарист

Продюсеры

Дэннис Ли

Дэннис Ли

Dennis Lee
Продюсер
Даниэль Рагуссис

Даниэль Рагуссис

Daniel Ragussis
Продюсер

Актёры дубляжа

Андрей Бархударов

Андрей Бархударов

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Александр Новиков

Александр Новиков

Актёр дубляжа
Валерий Сторожик

Валерий Сторожик

Актёр дубляжа
Даниил Эльдаров

Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа

Художники

Эми Эндрюс

Эми Эндрюс

Amy Andrews
Художница
Джулия Дент

Джулия Дент

Julia Dent
Художница

Монтажёры

Сара Корригэн

Сара Корригэн

Sara Corrigan
Монтажёр

Операторы

Бобби Буковски

Бобби Буковски

Bobby Bukowski
Оператор

Композиторы

Уильям Бейтс

Уильям Бейтс

William Bates
Композитор