8 подруг Оушена
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8 подруг Оушена

8 подруг Оушена (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.32018, Ocean's Eight
Боевики, Триллеры105 мин18+

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Сюжет

За годы, проведенные за решеткой, Дэбби Оушен успела детально продумать план идеального ограбления. На свободе она первым делом собирает команду из девушек с различными криминальными талантами, и они с блеском проворачивают операцию по краже бриллиантов. Дэнни Оушен может гордиться сестрой!

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «8 подруг Оушена»

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