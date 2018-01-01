8 подруг Оушена (фильм, 2018) смотреть онлайн
9.32018, Ocean's Eight
Боевики, Триллеры105 мин18+
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Сюжет
За годы, проведенные за решеткой, Дэбби Оушен успела детально продумать план идеального ограбления. На свободе она первым делом собирает команду из девушек с различными криминальными талантами, и они с блеском проворачивают операцию по краже бриллиантов. Дэнни Оушен может гордиться сестрой!
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Гэри
Росс
- Актриса
Сандра
Буллок
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- Актриса
Энн
Хэтэуэй
- Актриса
Хелена
Бонем Картер
- Актриса
Рианна
- СПАктриса
Сара
Полсон
- МКАктриса
Минди
Кейлинг
- ААктриса
Аквафина
- Актёр
Ричард
Армитедж
- ГДАктёр
Гриффин
Данн
- ОМСценарист
Оливия
Милч
- Сценарист
Гэри
Росс
- ДКСценарист
Джордж
Клейтон Джонсон
- Продюсер
Диана
Альварес
- Продюсер
Брюс
Берман
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- КШХудожник
Крис
Шрайвер
- СЭХудожница
Сара
Эдвардс
- РДХудожница
Рена
ДеАнджело
- ЖВМонтажёр
Жюльетт
Вельфлинг
- ЭБОператор
Эйгил
Брилд
- ДПКомпозитор
Дэниэл
Пембертон