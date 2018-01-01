8 подруг Оушена (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

За годы, проведенные за решеткой, Дэбби Оушен успела детально продумать план идеального ограбления. На свободе она первым делом собирает команду из девушек с различными криминальными талантами, и они с блеском проворачивают операцию по краже бриллиантов. Дэнни Оушен может гордиться сестрой!



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