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8 миллиметров

8 миллиметров (фильм, 1999) смотреть онлайн

1999, 8MM
Триллер, Криминал118 мин18+

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О фильме

Свет кинопроектора способен проникать в самые темные уголки человеческой души. На пленке, которая попала в руки частного детектива, запечатлена сцена зверского убийства молодой женщины. Он получает задание установить личность несчастной и выяснить, действительно ли было совершенно преступление.

Страна
США, Германия
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «8 миллиметров»