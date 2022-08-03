8 миллиметров (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, 8MM
Триллер, Криминал118 мин18+
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О фильме
Свет кинопроектора способен проникать в самые темные уголки человеческой души. На пленке, которая попала в руки частного детектива, запечатлена сцена зверского убийства молодой женщины. Он получает задание установить личность несчастной и выяснить, действительно ли было совершенно преступление.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Джоэл
Шумахер
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актёр
Хоакин
Феникс
- Актёр
Джеймс
Гандольфини
- Актёр
Петер
Стормаре
- Актёр
Энтони
Хилд
- КБАктёр
Кристофер
Бауэр
- Актриса
Кэтрин
Кинер
- МКАктриса
Мира
Картер
- ЭМАктриса
Эми
Мортон
- ДПАктриса
Дженни
Пауэлл
- ЭКСценарист
Эндрю
Кевин Уокер
- Продюсер
Гэвин
Полон
- Продюсер
Джоэл
Шумахер
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- АГАктёр дубляжа
Алексей
Гурьев
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- ММХудожница
Мона
Мэй
- ГФХудожник
Гари
Феттис
- РЭОператор
Роберт
Элсвит
- Композитор
Майкл
Дэнна