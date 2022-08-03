8 миллиметров (фильм, 1999) смотреть онлайн

Свет кинопроектора способен проникать в самые темные уголки человеческой души. На пленке, которая попала в руки частного детектива, запечатлена сцена зверского убийства молодой женщины. Он получает задание установить личность несчастной и выяснить, действительно ли было совершенно преступление.



