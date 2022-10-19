5 неизвестных (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно
7.92005, Unknown
Триллер, Драма81 мин18+
О фильме
Камерный триллер о жертвах и преступниках, оказавшихся в одном помещении и не помнящих, кто они на самом деле. На заброшенном складе заперто несколько мужчин. Они не знают, где находятся и что с ними произошло. Часть из них сильно избита, есть раненый, а один привязан к стулу. Пытаясь понять, что происходит, они находят газету с новостью о похищении известного бизнесмена. Все присутствующие подозревают, что как-то связаны с преступлением, но не помнят, на чьей были стороне. Вскоре на склад вернутся злоумышленники, и запертые там мужчины решают объединиться, чтобы дать им отпор, а после — мирно разойтись. Насколько успешным будет этот план, узнаете, когда будете смотреть фильм 2005 года «5 неизвестных» онлайн в сервисе Wink.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb
- СБРежиссёр
Саймон
Брэнд
- ДКАктёр
Джеймс
Кэвизел
- Актёр
Грег
Кинниэр
- Актриса
Бриджет
Мойнэхэн
- Актёр
Джо
Пантольяно
- Актёр
Барри
Пеппер
- Актёр
Джереми
Систо
- Актёр
Петер
Стормаре
- КМАктёр
Крис
Малки
- ККАктёр
Клейн
Кроуфорд
- КЧАктёр
Кевин
Чэпмен
- РЛПродюсер
Рик
Лэшбрук
- ДППродюсер
Дэрби
Паркер
- ДСПродюсер
Джон
С. Шварц
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ПТМонтажёр
Пол
Трехо
- СЙОператор
Стив
Йедлин
- АМКомпозитор
Анхело
Мильи