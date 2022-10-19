5 неизвестных (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

Камерный триллер о жертвах и преступниках, оказавшихся в одном помещении и не помнящих, кто они на самом деле. На заброшенном складе заперто несколько мужчин. Они не знают, где находятся и что с ними произошло. Часть из них сильно избита, есть раненый, а один привязан к стулу. Пытаясь понять, что происходит, они находят газету с новостью о похищении известного бизнесмена. Все присутствующие подозревают, что как-то связаны с преступлением, но не помнят, на чьей были стороне. Вскоре на склад вернутся злоумышленники, и запертые там мужчины решают объединиться, чтобы дать им отпор, а после — мирно разойтись. Насколько успешным будет этот план, узнаете, когда будете смотреть фильм 2005 года «5 неизвестных» онлайн в сервисе Wink.

