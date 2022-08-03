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3D Три богатыря. На дальних берегах

3D Три богатыря. На дальних берегах (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, 3D Три богатыря. На дальних берегах
Мультфильм, Приключения68 мин18+

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О фильме

Коварная Баба-Яга колдовством отправляет Алешу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца на далекий остров, на котором живут туземцы и страшный Гомума. В отсутствие богатырей купец Колыван вместе с Бабой-Ягой решают захватить царство и забрать власть у князя Киевского. На помощь незадачливому правителю приходит конь Юлий, а также жены богатырей и их многочисленные родственники. Словом, богатырей и зрителей ждут приключения на дальних берегах, обыкновенные и невероятные.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
68 мин / 01:08

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «3D Три богатыря. На дальних берегах»