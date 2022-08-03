Коварная Баба-Яга колдовством отправляет Алешу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца на далекий остров, на котором живут туземцы и страшный Гомума. В отсутствие богатырей купец Колыван вместе с Бабой-Ягой решают захватить царство и забрать власть у князя Киевского. На помощь незадачливому правителю приходит конь Юлий, а также жены богатырей и их многочисленные родственники. Словом, богатырей и зрителей ждут приключения на дальних берегах, обыкновенные и невероятные.

