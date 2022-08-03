3D Три богатыря. На дальних берегах (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, 3D Три богатыря. На дальних берегах
Мультфильм, Приключения68 мин18+
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О фильме
Коварная Баба-Яга колдовством отправляет Алешу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца на далекий остров, на котором живут туземцы и страшный Гомума. В отсутствие богатырей купец Колыван вместе с Бабой-Ягой решают захватить царство и забрать власть у князя Киевского. На помощь незадачливому правителю приходит конь Юлий, а также жены богатырей и их многочисленные родственники. Словом, богатырей и зрителей ждут приключения на дальних берегах, обыкновенные и невероятные.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время68 мин / 01:08
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.1 IMDb
- КФРежиссёр
Константин
Феоктистов
- ДБАктёр
Дмитрий
Быковский-Ромашов
- Актёр
Валерий
Соловьев
- ОКАктёр
Олег
Куликович
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- ДВАктёр
Дмитрий
Высоцкий
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Елизавета
Боярская
- МЦАктриса
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ЕШАктриса
Елена
Шульман
- ЛМАктриса
Лия
Медведева
- АБСценарист
Александр
Боярский
- СССценарист
Слава
Сэ
- АБПродюсер
Александр
Боярский
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- Продюсер
Сергей
Глезин
- Монтажёр
Сергей
Глезин
- ТПОператор
Татьяна
Присяч
- МЧКомпозитор
Михаил
Чертищев