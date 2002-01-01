25-й час (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

В фильме описывается последний день свободной жизни молодого бруклинца Монти Брогана (Эдвард Нортон), осужденного на семь лет тюрьмы за торговлю наркотиками. Оставшиеся 24 часа он проводит в компании своих родных, друзей, деловых партнеров и любимой девушки Натурель. Монти, мечтавший в свое время стать пожарным, но в итоге ступивший на роковую стезю наркодилера, прощается с прошлым и пытается переосмыслить свою жизнь...



25-й час смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.