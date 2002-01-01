25-й час
Wink
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25-й час
2002, 25th Hour
Драмы129 мин18+

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25-й час (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

В фильме описывается последний день свободной жизни молодого бруклинца Монти Брогана (Эдвард Нортон), осужденного на семь лет тюрьмы за торговлю наркотиками. Оставшиеся 24 часа он проводит в компании своих родных, друзей, деловых партнеров и любимой девушки Натурель. Монти, мечтавший в свое время стать пожарным, но в итоге ступивший на роковую стезю наркодилера, прощается с прошлым и пытается переосмыслить свою жизнь...

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb