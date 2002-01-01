25-й час (фильм, 2002) смотреть онлайн
Сюжет
В фильме описывается последний день свободной жизни молодого бруклинца Монти Брогана (Эдвард Нортон), осужденного на семь лет тюрьмы за торговлю наркотиками. Оставшиеся 24 часа он проводит в компании своих родных, друзей, деловых партнеров и любимой девушки Натурель. Монти, мечтавший в свое время стать пожарным, но в итоге ступивший на роковую стезю наркодилера, прощается с прошлым и пытается переосмыслить свою жизнь...
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Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Спайк
Ли
- Актёр
Эдвард
Нортон
- Актёр
Филип
Сеймур Хоффман
- Актёр
Барри
Пеппер
- Актриса
Розарио
Доусон
- АПАктриса
Анна
Пэкуин
- Актёр
Брайан
Кокс
- ТСАктёр
Тони
Сирагуса
- ЛУАктёр
Леван
Учанейшвили
- ТДАктёр
Тони
Девон
- МКАктёр
Миша
Кузнецов
- ДБСценарист
Дэвид
Бениофф
- Продюсер
Джон
Килик
- Продюсер
Спайк
Ли
- Продюсер
Тоби
Магуайр
- БАМонтажёр
Бэрри
Александер Браун
- РПОператор
Родриго
Прието
- ТБКомпозитор
Теренс
Блэнчард