1917
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1917 (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.62019, 1917
Военный, Боевик114 мин18+

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О фильме

Апрель, 1917. Германские войска создали на севере Франции видимость отступления, чтобы заманить англичан в ловушку. Распознав хитрость немцев, генштаб посылает на линию фронта двух солдат с приказом об отмене атаки. У них есть всего 8 часов, чтобы дойти до своих по вражеской территории.

Страна
США, Канада, Испания, Великобритания, Индия
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Драма
Качество
SD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «1917»