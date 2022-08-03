1917 (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.62019, 1917
Военный, Боевик114 мин18+
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О фильме
Апрель, 1917. Германские войска создали на севере Франции видимость отступления, чтобы заманить англичан в ловушку. Распознав хитрость немцев, генштаб посылает на линию фронта двух солдат с приказом об отмене атаки. У них есть всего 8 часов, чтобы дойти до своих по вражеской территории.
СтранаСША, Канада, Испания, Великобритания, Индия
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик, Драма
КачествоSD
Время114 мин / 01:54
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.2 IMDb
- СМРежиссёр
Сэм
Мендес
- Актёр
Джордж
Маккэй
- ДЧАктёр
Дин-Чарльз
Чепмен
- Актёр
Марк
Стронг
- ЭСАктёр
Эндрю
Скотт
- Актёр
Ричард
Мэдден
- КДАктриса
Клэр
Дюбюрк
- Актёр
Колин
Фёрт
- Актёр
Бенедикт
Камбербэтч
- Актёр
Дэниэл
Мейс
- ЭСАктёр
Эдриан
Скарборо
- СМСценарист
Сэм
Мендес
- КУСценарист
Кристи
Уилсон-Кернс
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ИМАктёр дубляжа
Иван
Мишин
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- СЭХудожник
Саймон
Элсли
- РМХудожник
Род
МакЛин
- ДКХудожник
Дэвид
Кроссман
- ЖДХудожница
Жаклин
Дюрран
- ЛСХудожник
Ли
Сандалес
- ЛСМонтажёр
Ли
Смит
- РДОператор
Роджер
Дикинс
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман