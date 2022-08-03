Апрель, 1917. Германские войска создали на севере Франции видимость отступления, чтобы заманить англичан в ловушку. Распознав хитрость немцев, генштаб посылает на линию фронта двух солдат с приказом об отмене атаки. У них есть всего 8 часов, чтобы дойти до своих по вражеской территории.

