Wink
Фильмы
1917
Актёры и съёмочная группа фильма «1917»

Актёры и съёмочная группа фильма «1917»

Режиссёры

Сэм Мендес

Сэм Мендес

Sam Mendes
Режиссёр

Актёры

Джордж Маккэй

Джордж Маккэй

George MacKay
АктёрLance Corporal Schofield
Дин-Чарльз Чепмен

Дин-Чарльз Чепмен

Dean-Charles Chapman
АктёрLance Corporal Blake
Марк Стронг

Марк Стронг

Mark Strong
АктёрCaptain Smith
Эндрю Скотт

Эндрю Скотт

Andrew Scott
АктёрLieutenant Leslie
Ричард Мэдден

Ричард Мэдден

Richard Madden
АктёрLieutenant Joseph Blake
Клэр Дюбюрк

Клэр Дюбюрк

Claire Duburcq
АктрисаLauri
Колин Фёрт

Колин Фёрт

Colin Firth
АктёрGeneral Erinmore
Бенедикт Камбербэтч

Бенедикт Камбербэтч

Benedict Cumberbatch
АктёрColonel Mackenzie
Дэниэл Мейс

Дэниэл Мейс

Daniel Mays
АктёрSergeant Sanders
Эдриан Скарборо

Эдриан Скарборо

Adrian Scarborough
АктёрMajor Hepburn

Сценаристы

Сэм Мендес

Сэм Мендес

Sam Mendes
Сценарист
Кристи Уилсон-Кернс

Кристи Уилсон-Кернс

Krysty Wilson-Cairns
Сценарист

Актёры дубляжа

Александр Лучинин

Александр Лучинин

Актёр дубляжа
Иван Мишин

Иван Мишин

Актёр дубляжа
Владимир Паляница

Владимир Паляница

Актёр дубляжа
Даниил Эльдаров

Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Александр Гаврилин

Александр Гаврилин

Актёр дубляжа

Художники

Саймон Элсли

Саймон Элсли

Simon Elsley
Художник
Род МакЛин

Род МакЛин

Rod McLean
Художник
Дэвид Кроссман

Дэвид Кроссман

David Crossman
Художник
Жаклин Дюрран

Жаклин Дюрран

Jacqueline Durran
Художница
Ли Сандалес

Ли Сандалес

Lee Sandales
Художник

Монтажёры

Ли Смит

Ли Смит

Lee Smith
Монтажёр

Операторы

Роджер Дикинс

Роджер Дикинс

Roger Deakins
Оператор

Композиторы

Томас Ньюман

Томас Ньюман

Thomas Newman
Композитор