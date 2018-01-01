Wink
Фильмы
12 обезьян
Актёры и съёмочная группа фильма «12 обезьян»

Режиссёры

Терри Гиллиам

Terry Gilliam
Режиссёр

Актёры

Брюс Уиллис

Bruce Willis
АктёрJames Cole
Мэделин Стоу

Madeleine Stowe
АктрисаKathryn Railly
Брэд Питт

Brad Pitt
АктёрJeffrey Goines
Кристофер Пламмер

Christopher Plummer
АктёрDr. Goines
Дэвид Морс

David Morse
АктёрDr. Peters
Джозеф Мелито

Joseph Melito
АктёрYoung Cole
Джон Седа

Jon Seda
АктёрJose
Майкл Чэнс

Michael Chance
АктёрScarface
Вернон Кэмпбелл

Vernon Campbell
АктёрTiny
Х. Майкл Уоллс

H. Michael Walls
АктёрBotanist

Сценаристы

Крис Маркер

Chris Marker
Сценарист
Дэвид Уэбб Пиплз

David Webb Peoples
Сценарист
Джанет Пиплз

Janet Peoples
Сценарист

Продюсеры

Роберт Кавалло

Robert Cavallo
Продюсер
Марк Эгертон

Mark Egerton
Продюсер
Роберт Косберг

Robert Kosberg
Продюсер
Гари Левинсон

Gary Levinsohn
Продюсер

Актёры дубляжа

Алексей Иващенко

Актёр дубляжа
Марианна Шульц

Актриса дубляжа
Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Александр Новиков

Актёр дубляжа
Андрей Казанцев

Актёр дубляжа

Художники

Уильям Лэдд Скиннер

William Ladd Skinner
Художник
Джули Уайсс

Julie Weiss
Художница
Криспиан Саллис

Crispian Sallis
Художник

Монтажёры

Мик Одсли

Mick Audsley
Монтажёр

Операторы

Роджер Прэтт

Roger Pratt
Оператор

Композиторы

Пол Бакмастер

Paul Buckmaster
Композитор