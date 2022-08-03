12 обезьян
Wink
Фильмы
12 обезьян

12 обезьян (фильм, 1995) смотреть онлайн

8.61995, Twelve Monkeys
Фантастика, Триллер124 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Будущее. Человечество, спасаясь от вирусов, живет под землей. Уголовника в обмен на помилование отправляют в прошлое, чтобы предотвратить распространение болезни, сгубившей большую часть человечества.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
124 мин / 02:04

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «12 обезьян»