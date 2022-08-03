101 далматинец
Wink
Фильмы
101 далматинец

101 далматинец (фильм, 1996) смотреть онлайн

1996, 101 Dalmatians
Семейный, Криминал98 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Эта забавная история произошла в Англии на Рождество… Злодейка Круэлла Дэ Вил решает украсть ровно 101 далматинца, чтобы пополнить коллекцию своих меховых изделий. Однако она еще не представляет, что ее ждет, ведь хозяева и родители маленьких пятнистых щенков не будут сидеть сложа руки…

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Криминал
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «101 далматинец»