Эта забавная история произошла в Англии на Рождество… Злодейка Круэлла Дэ Вил решает украсть ровно 101 далматинца, чтобы пополнить коллекцию своих меховых изделий. Однако она еще не представляет, что ее ждет, ведь хозяева и родители маленьких пятнистых щенков не будут сидеть сложа руки…

