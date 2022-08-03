101 далматинец (фильм, 1996) смотреть онлайн
1996, 101 Dalmatians
Семейный, Криминал98 мин6+
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О фильме
Эта забавная история произошла в Англии на Рождество… Злодейка Круэлла Дэ Вил решает украсть ровно 101 далматинца, чтобы пополнить коллекцию своих меховых изделий. Однако она еще не представляет, что ее ждет, ведь хозяева и родители маленьких пятнистых щенков не будут сидеть сложа руки…
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения, Криминал
КачествоSD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- СХРежиссёр
Стивен
Херек
- Актриса
Гленн
Клоуз
- Актёр
Джефф
Дэниелс
- Актриса
Джоэли
Ричардсон
- ДПАктриса
Джоан
Плаурайт
- Актёр
Хью
Лори
- МУАктёр
Марк
Уильямс
- ДШАктёр
Джон
Шрэпнел
- Актёр
Тим
Макиннерни
- ХФАктёр
Хью
Фрейзер
- ЗВАктёр
Зорен
Вайс
- ДХСценарист
Джон
Хьюз
- ДССценарист
Доди
Смит
- ЭСПродюсер
Эдвард
С. Фельдман
- ДХПродюсер
Джон
Хьюз
- ДМПродюсер
Дэвид
Молина
- ЕПАктриса дубляжа
Елена
Павловская
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- ЕУАктриса дубляжа
Екатерина
Унтилова
- ТТАктриса дубляжа
Татьяна
Тарасова
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- ДРХудожник
Джон
Ральф
- АТХудожник
Алан
Томкинс
- РБХудожница
Розмари
Берроуз
- ЭПХудожник
Энтони
Пауэлл
- ЭБОператор
Эдриан
Биддл
- МККомпозитор
Майкл
Кэмен