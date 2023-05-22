Золотая кровь. Черный Орлов (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
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О сериале
Культуролог Светлана приходит на закрытый прием в Петровском путевом дворце вместе с мужем, профессором Дрёмовым, и этот вечер оказывается для нее роковым. Она не только узнает, что обожаемый муж давно ей изменяет, но и находит труп… Наполеона. Конечно, император он не настоящий – просто аниматор в костюме Бонапарта, - но убит вполне реально. А хуже всего то, что главной подозреваемой в преступлении становится Светлана. Все беды свалились на нее одновременно: ей предстоит развод и битва за ребенка, она теряет работу и пытается найти новое жилье, не оставляя при этом попыток доказать следователю свою невиновность. Благодаря обширным знаниям, уму и наблюдательности Светлана сможет распутать сложное преступление, в центре которого находится загадочный Черный Орлов. А следователь Вадим поймет, что ему не найти лучшей напарницы.
Рейтинг
- ФКРежиссёр
Филипп
Коршунов
- АДАктриса
Антонина
Дивина
- ЕШАктёр
Евгений
Шириков
- ИБАктёр
Илья
Бледный
- ДКАктёр
Дмитрий
Кривошеев
- Актёр
Михаил
Полицеймако
- СФАктёр
Сергей
Фишер
- ДКАктёр
Дмитрий
Калихов
- ЕСАктриса
Елена
Саар
- АЗАктриса
Анастасия
Забирова
- ТСАктриса
Тамара
Спиричева
- АМСценарист
Антон
Марков
- Продюсер
Родион
Павлючик
- НМПродюсер
Наталия
Микрюкова
- АКПродюсер
Анна
Кашникова
- АВМонтажёр
Антон
Выборнов