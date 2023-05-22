Золотая кровь. Черный Орлов. Сезон 1. Серия 1
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Золотая кровь. Черный Орлов
1-й сезон
1-я серия

Золотая кровь. Черный Орлов (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.82020, Золотая кровь. Черный Орлов. Сезон 1. Серия 1
Детектив18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Культуролог Светлана приходит на закрытый прием в Петровском путевом дворце вместе с мужем, профессором Дрёмовым, и этот вечер оказывается для нее роковым. Она не только узнает, что обожаемый муж давно ей изменяет, но и находит труп… Наполеона. Конечно, император он не настоящий – просто аниматор в костюме Бонапарта, - но убит вполне реально. А хуже всего то, что главной подозреваемой в преступлении становится Светлана. Все беды свалились на нее одновременно: ей предстоит развод и битва за ребенка, она теряет работу и пытается найти новое жилье, не оставляя при этом попыток доказать следователю свою невиновность. Благодаря обширным знаниям, уму и наблюдательности Светлана сможет распутать сложное преступление, в центре которого находится загадочный Черный Орлов. А следователь Вадим поймет, что ему не найти лучшей напарницы.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Золотая кровь. Черный Орлов»