Культуролог Светлана приходит на закрытый прием в Петровском путевом дворце вместе с мужем, профессором Дрёмовым, и этот вечер оказывается для нее роковым. Она не только узнает, что обожаемый муж давно ей изменяет, но и находит труп… Наполеона. Конечно, император он не настоящий – просто аниматор в костюме Бонапарта, - но убит вполне реально. А хуже всего то, что главной подозреваемой в преступлении становится Светлана. Все беды свалились на нее одновременно: ей предстоит развод и битва за ребенка, она теряет работу и пытается найти новое жилье, не оставляя при этом попыток доказать следователю свою невиновность. Благодаря обширным знаниям, уму и наблюдательности Светлана сможет распутать сложное преступление, в центре которого находится загадочный Черный Орлов. А следователь Вадим поймет, что ему не найти лучшей напарницы.

