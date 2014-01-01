Жизненные обстоятельства. Серия 4
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Жизненные обстоятельства
1-й сезон
4-я серия

Жизненные обстоятельства (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

8.22014, Жизненные обстоятельства. Серия 4
Криминал, Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После убийства начальника таможни на его место назначают Андрея Головченко. И сразу в жизни Андрея появляется друг молодости Богдан. В прошлом возлюбленная Андрея Евгения предпочла амбициозного Богдана надежному Андрею. Теперь у Евгении и Богдана есть все для счастья, к которому они так стремились – богатство, статус, власть. Только для поддержания внешнего благополучия им теперь нужен Андрей. В деле замешаны большие люди и деньги, но у Андрея есть принципы...

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Страна
Россия
Жанр
Криминал, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Жизненные обстоятельства»