После убийства начальника таможни на его место назначают Андрея Головченко. И сразу в жизни Андрея появляется друг молодости Богдан. В прошлом возлюбленная Андрея Евгения предпочла амбициозного Богдана надежному Андрею. Теперь у Евгении и Богдана есть все для счастья, к которому они так стремились – богатство, статус, власть. Только для поддержания внешнего благополучия им теперь нужен Андрей. В деле замешаны большие люди и деньги, но у Андрея есть принципы...

