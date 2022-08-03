Wink
Сериалы
Жизненные обстоятельства
1-й сезон

Жизненные обстоятельства (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

8.32014, Жизненные обстоятельства. Сезон 1 4 серии
Криминал, Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

После убийства начальника таможни на его место назначают Андрея Головченко. И сразу в жизни Андрея появляется друг молодости Богдан. В прошлом возлюбленная Андрея Евгения предпочла амбициозного Богдана надежному Андрею. Теперь у Евгении и Богдана есть все для счастья, к которому они так стремились – богатство, статус, власть. Только для поддержания внешнего благополучия им теперь нужен Андрей. В деле замешаны большие люди и деньги, но у Андрея есть принципы...

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Мелодрама

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Жизненные обстоятельства»