WinkСериалыЖизненные обстоятельства1-й сезон
Жизненные обстоятельства (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн
8.32014, Жизненные обстоятельства. Сезон 1 4 серии
Криминал, Мелодрама18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
После убийства начальника таможни на его место назначают Андрея Головченко. И сразу в жизни Андрея появляется друг молодости Богдан. В прошлом возлюбленная Андрея Евгения предпочла амбициозного Богдана надежному Андрею. Теперь у Евгении и Богдана есть все для счастья, к которому они так стремились – богатство, статус, власть. Только для поддержания внешнего благополучия им теперь нужен Андрей. В деле замешаны большие люди и деньги, но у Андрея есть принципы...
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- Режиссёр
Андрей
Мармонтов
- Актёр
Артём
Осипов
- Актриса
Карина
Разумовская
- ТКАктриса
Татьяна
Корсак
- Актёр
Сергей
Погосян
- Актёр
Владимир
Мишуков
- АМАктёр
Алексей
Матошин
- АСАктёр
Андрей
Субботин
- РРАктриса
Руслана
Рухадзе
- Актёр
Андрей
Ташков
- ОФАктёр
Олег
Флеер
- АВСценарист
Александр
Вивчаров
- ОВСценарист
Ольга
Вивчарова
- РДСценарист
Рада
Демент
- Продюсер
Анастасия
Кавуновская
- АППродюсер
Александр
Плотников
- АКПродюсер
Андрей
Кретов
- ЯКХудожница
Яна
Катренко
- ЕГМонтажёр
Екатерина
Говсеева
- ГРОператор
Григорий
Рудаков
- ВОКомпозитор
Вячеслав
Одаховский