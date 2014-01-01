WinkСериалыЖенская консультация1-й сезон12-я серия
Женская консультация (сериал, 2014) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
8.02014, Женская консультация. Сезон 1. Серия 12
Мелодрамы16+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Женская консультация – это не рядовое медицинское заведение. Это целый мир человеческих судеб и запутанных историй. Здесь кипят страсти и разжигаются скандалы, разбиваются надежды и рождаются новые чувства. В стенах этого здания раскрываются тайны и личные секреты. Ведь не зря говорят, что в каждой женщине есть какая-то загадка! В стенах «Женской консультации» раскрываются самые неожиданные тайны. Каждую серию врачам клиники, помимо прямых обязанностей и личных забот, приходится принимать участие в непростых судьбах своих пациенток...
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Информация
Рейтинг
- АСРежиссёр
Антон
Сушкевич
- ВИРежиссёр
Валерий
Игнатьев
- ГПАктёр
Глеб
Подгородинский
- ЯААктриса
Яна
Аршавская
- ЕЕАктриса
Евгения
Евчина
- СБАктриса
Светлана
Бобкина
- ЕДАктёр
Евгений
Дакот
- ВШАктёр
Вадим
Шанаурин
- АИАктёр
Айнур
Исламов
- СБАктёр
Саша
Бильданов
- ЕШАктёр
Евгений
Штырбул
- АБАктриса
Анастасия
Бузунова
- ОМСценарист
Ольга
Мотина-Супонева
- ЕДСценарист
Евгения
Декина
- АШСценарист
Анастасия
Шанаурина
- ОБСценарист
Ольга
Боровских
- МКПродюсер
Мария
Комина
- ОДПродюсер
Ольга
Данова
- ПКОператор
Павел
Кочев
- ЮАКомпозитор
Юрий
Алябов