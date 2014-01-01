Женская консультация. Сезон 1. Серия 1
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1-й сезон
1-я серия

Женская консультация (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.02014, Женская консультация. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Женская консультация – это не рядовое медицинское заведение. Это целый мир человеческих судеб и запутанных историй. Здесь кипят страсти и разжигаются скандалы, разбиваются надежды и рождаются новые чувства. В стенах этого здания раскрываются тайны и личные секреты. Ведь не зря говорят, что в каждой женщине есть какая-то загадка! В стенах «Женской консультации» раскрываются самые неожиданные тайны. Каждую серию врачам клиники, помимо прямых обязанностей и личных забот, приходится принимать участие в непростых судьбах своих пациенток...

Сериал Женская консультация 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
49 мин / 00:49

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Актёры и съёмочная группа сериала «Женская консультация»