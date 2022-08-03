Женская консультация. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Женская консультация
1-й сезон
10-я серия

Женская консультация (сериал, 2014) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

8.22014, Женская консультация. Сезон 1. Серия 10
Мелодрама16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Женская консультация – это не рядовое медицинское заведение. Это целый мир человеческих судеб и запутанных историй. Здесь кипят страсти и разжигаются скандалы, разбиваются надежды и рождаются новые чувства. В стенах этого здания раскрываются тайны и личные секреты. Ведь не зря говорят, что в каждой женщине есть какая-то загадка! В стенах «Женской консультации» раскрываются самые неожиданные тайны. Каждую серию врачам клиники, помимо прямых обязанностей и личных забот, приходится принимать участие в непростых судьбах своих пациенток...

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Женская консультация»