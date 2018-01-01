Биография

Евгения Евчина – молодая актриса знаменитого Театра Луны. Зрители ее знают по работам в современных сериалах «След» и «Женская консультация». Будущая актриса появилась на свет весной 1987 года. С детства она активно занималась спортом и танцами. Евчина состояла в официальной сборной России по художественной гимнастике. Евгения окончила нижегородское спортивное училище олимпийского резерва, она мастер спорта международного класса. Несколько лет девушка танцевала в составе шоу-балета «Бьюти» и выступала в группе поддержки. После окончания спортивной карьеры Евчина решила попробовать свои силы в актерской профессии и поступила в Институт Современного Искусства. После получения диплома молодая актриса была принята в труппу Театра Луны. Спектакли Евгении Евчиной: «Ящерица», «Близнецы», «Зойкина квартира», «Ночь нежна» и другие. Пробует артистка свои силы и в мире кино. В ее творческой копилке пока немного ролей, но среди них есть интересные и глубокие образы. Фильмы Евгении Евчиной: «Пасечник», «Пятая стража», «Свидетели». Сейчас актриса много работает в театре и ждет новых интересных предложений от режиссеров. Личную жизнь Евгения держит втайне от журналистов.