Женская консультация (сериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Женская консультация – это не рядовое медицинское заведение. Это целый мир человеческих судеб и запутанных историй. Здесь кипят страсти и разжигаются скандалы, разбиваются надежды и рождаются новые чувства. В стенах этого здания раскрываются тайны и личные секреты. Ведь не зря говорят, что в каждой женщине есть какая-то загадка! В стенах «Женской консультации» раскрываются самые неожиданные тайны. Каждую серию врачам клиники, помимо прямых обязанностей и личных забот, приходится принимать участие в непростых судьбах своих пациенток...

