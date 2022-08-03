Женить миллионера! (сериал, 2010) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.82010, Женить миллионера! Серия 1
Мелодрама16+
Пожилая дама – Нина Петровна – всегда придерживалась твердого правила: выбрать хорошую жену, слишком серьезное дело, чтобы доверить его самим мужчинам. Этим принципом она руководствуется и в отношении своего единственного сына Коли, и при открытии брачного агентства «Покой и счастье». Коля между тем за те 16 лет, что мать отгоняет от него хищных прохиндеек, успел превратиться в большого преуспевающего бизнесмена Николая Ильича и меньше всего похож на маменькиного сынка. Однако «заботу» о нем матери терпеливо сносит, так как сам не хочет связывать себя брачными узами ни с кем из своих подруг.
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
- Режиссёр
Валерий
Усков
- ВКРежиссёр
Владимир
Краснопольский
- ЛФАктриса
Лидия
Федосеева-Шукшина
- Актёр
Андрей
Леонов
- Актриса
Алла
Юганова
- Актёр
Алексей
Булдаков
- Актриса
Евдокия
Германова
- Актриса
Александра
Флоринская
- Актриса
Ольга
Погодина
- НКАктриса
Наталья
Коренная
- НУАктриса
Наталья
Унгард
- НРАктриса
Нина
Розанцева
- ГССценарист
Ганна
Слуцки
- ВКПродюсер
Владимир
Краснопольский
- ТЗПродюсер
Тимур
Зельма
- Продюсер
Анатолий
Чижиков
- НЧПродюсер
Наталья
Чижикова
- ИРХудожник
Иван
Рогатень
- ИДМонтажёр
Ирина
Долмат
- АСМонтажёр
Анатолий
Сорокин
- ТЗОператор
Тимур
Зельма
- АДКомпозитор
Андрей
Державин