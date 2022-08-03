Женить миллионера! (сериал, 2010) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Пожилая дама – Нина Петровна – всегда придерживалась твердого правила: выбрать хорошую жену, слишком серьезное дело, чтобы доверить его самим мужчинам. Этим принципом она руководствуется и в отношении своего единственного сына Коли, и при открытии брачного агентства «Покой и счастье». Коля между тем за те 16 лет, что мать отгоняет от него хищных прохиндеек, успел превратиться в большого преуспевающего бизнесмена Николая Ильича и меньше всего похож на маменькиного сынка. Однако «заботу» о нем матери терпеливо сносит, так как сам не хочет связывать себя брачными узами ни с кем из своих подруг.

