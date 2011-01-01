Земледельцы Аттики теряют землю и свободу
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Детям
5 класс. Всеобщая история
Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн

7.52011, Земледельцы Аттики теряют землю и свободу
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

В VIII;VII вв. до н. э. греки населяли южную часть Балкан&shy;ского полуострова, острова Эгейского моря и западное побережье Малой Азии. В древности единого греческого государства не су&shy;ществовало, почти в каждой горной долине, на каждом острове образовалось самостоятельное государство ; город-полис. В каждом таком, очень небольшом по территории, государстве были свои правители и войско, были установлены законы, на основе которых судили население. Наибольшую роль в истории Древней Греции сыграли два полиса ; Афины и Спарта. На сегодняшнем занятии вы познакомитесь с историей Афинского полиса.

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