5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

В VIII;VII вв. до н. э. греки населяли южную часть Балкан­ского полуострова, острова Эгейского моря и западное побережье Малой Азии. В древности единого греческого государства не су­ществовало, почти в каждой горной долине, на каждом острове образо�валось самостоятельное государство ; город-полис. В каждом таком, очень небольшом по территории, государстве были свои правители и войско, были установлены законы, на основе которых судили население. Наибольшую роль в истории Древней Греции сыграли два полиса ; Афины и Спарта. На сегодняшнем занятии вы познакомитесь с историей Афинского полиса.



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