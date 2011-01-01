WinkДетям5 класс. Всеобщая историяПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемПобеда греков над персами в Марафонской битве
5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 5 серия 6 смотреть онлайн
7.52011, Победа греков над персами в Марафонской битве
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+11 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 1
- 0+14 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 2
- 0+11 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 3
- 0+12 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 4
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 5
- 0+12 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 6
- 0+11 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 7
Сюжет
В начале V в до н. э. владыка огромной Персидской державы, могущественный царь Дарий I, задумал подчинить себе всю Элладу. В греческие города прибыли послы от Дария со словами: «Наш повелитель, царь царей, великий царь Дарий, владыка всех людей от восхода �до заката, требует от вас земли и воды…» С этого события начинается период греко-персидских войн. На сегодняшнем занятии вы узнаете о первом военном столкновении греков и персов ; знаменитой Марафонской битве.
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