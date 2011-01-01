Победа греков над персами в Марафонской битве
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Детям
5 класс. Всеобщая история
Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
Победа греков над персами в Марафонской битве

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 5 серия 6 смотреть онлайн

7.52011, Победа греков над персами в Марафонской битве
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

В начале V в до н. э. владыка огромной Персидской державы, могущественный царь Дарий I, задумал подчинить себе всю Элладу. В греческие города прибыли послы от Дария со словами: «Наш повелитель, царь царей, великий царь Дарий, владыка всех людей от восхода до заката, требует от вас земли и воды&hellip;» С этого события начинается период греко-персидских войн. На сегодняшнем занятии вы узнаете о первом военном столкновении греков и персов ; знаменитой Марафонской битве.

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