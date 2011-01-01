5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 5 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

В начале V в до н. э. владыка огромной Персидской державы, могущественный царь Дарий I, задумал подчинить себе всю Элладу. В греческие города прибыли послы от Дария со словами: «Наш повелитель, царь царей, великий царь Дарий, владыка всех людей от восхода �до заката, требует от вас земли и воды…» С этого события начинается период греко-персидских войн. На сегодняшнем занятии вы узнаете о первом военном столкновении греков и персов ; знаменитой Марафонской битве.



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