WinkДетям5 класс. Всеобщая историяПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемОлимпийские игры в древности
5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн
7.52011, Олимпийские игры в древности
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+11 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 1
- 0+14 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 2
- 0+11 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 3
- 0+12 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 4
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 5
- 0+12 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 6
- 0+11 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 7
Сюжет
Начиная с 776 г. до н. э. один раз в четыре года в Древней Греции проводились Олимпийские игры. Это было настолько грандиозное событие, что на время игр забывались раздоры и распри, прекращались войны и объявлялся всеобщий мир. Сколько дней длились игры? К�акие состязания входили в программу? Какие почести ожидали победителя Олимпийских игр? Обо всем этом вы узнаете на сегодняшнем уроке.
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