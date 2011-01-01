Олимпийские игры в древности
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Детям
5 класс. Всеобщая история
Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
Олимпийские игры в древности

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн

7.52011, Олимпийские игры в древности
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

Начиная с 776 г. до н. э. один раз в четыре года в Древней Греции проводились Олимпийские игры. Это было настолько грандиозное событие, что на время игр забывались раздоры и распри, прекращались войны и объявлялся всеобщий мир. Сколько дней длились игры? Какие состязания входили в программу? Какие почести ожидали победителя Олимпийских игр? Обо всем этом вы узнаете на сегодняшнем уроке.

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