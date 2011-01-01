5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 5 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

В VIII;VI вв. до н. э. греки основали десятки поселений на берегах Средиземного и Черного морей. На сегодняшнем занятии вы узнаете о том, что заставляло греков покидать свою родину, какие города они основывали в новых землях, как жили греки в новых поселениях.



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