WinkДетям5 класс. Всеобщая историяПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемОснование греческих колоний
5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 5 серия 4 смотреть онлайн
7.52011, Основание греческих колоний
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+11 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 1
- 0+14 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 2
- 0+11 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 3
- 0+12 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 4
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 5
- 0+12 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 6
- 0+11 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 7
Сюжет
В VIII;VI вв. до н. э. греки основали десятки поселений на берегах Средиземного и Черного морей. На сегодняшнем занятии вы узнаете о том, что заставляло греков покидать свою родину, какие города они основывали в новых землях, как жили греки в новых поселениях.
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