Основание греческих колоний
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Детям
5 класс. Всеобщая история
Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
Основание греческих колоний

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 5 серия 4 смотреть онлайн

7.52011, Основание греческих колоний
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

В VIII;VI вв. до н. э. греки основали десятки поселений на берегах Средиземного и Черного морей. На сегодняшнем занятии вы узнаете о том, что заставляло греков покидать свою родину, какие города они основывали в новых землях, как жили греки в новых поселениях.

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