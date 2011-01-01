5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Территория Афинского полиса охватывала область Аттику. В VII в. до н. э. знать захватила все лучшие земли в Аттике. Простые земледельцы обрабатывали малоплодородные участки по склонам гор. Часто они не могли прокормить себя, брали у знатных в долг зерно или серебро. Неоплатных должников знать превращала в рабов. Кто из бедняков мог, уходил в город и становился ремесленником. Демос требовал отменить рабство за долги; отобрать у знатных часть земель и раздать неимущим; допустить демос к управлению государством. Обострение конфликта между знатью и демосом привело к смуте. Государство оказалось на краю гибели. Тогда самые благоразумные уговорили остальных начать мирные переговоры. Так в истории был сделан первый шаг к народному правлению ; по-гречески, демократии, ; новой форме политического управления, о которой вы узнаете на нашем сегодняшнем занятии.



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