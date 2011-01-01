Нашествие персов на Элладу
Wink
Детям
5 класс. Всеобщая история
Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
Нашествие персов на Элладу

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 5 серия 7 смотреть онлайн

7.52011, Нашествие персов на Элладу
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

На сегодняшнем занятии вы узнаете, как греки, несмотря на численное превосходство противника, смогли отстоять свою независимость.

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