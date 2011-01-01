WinkДетям5 класс. Всеобщая историяПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемНашествие персов на Элладу
5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 5 серия 7 смотреть онлайн
7.52011, Нашествие персов на Элладу
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+11 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 1
- 0+14 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 2
- 0+11 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 3
- 0+12 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 4
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 5
- 0+12 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 6
- 0+11 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 7
Сюжет
На сегодняшнем занятии вы узнаете, как греки, несмотря на численное превосходство противника, смогли отстоять свою независимость.
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