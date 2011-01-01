Древняя Спарта
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5 класс. Всеобщая история
Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
Древняя Спарта

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 5 серия 3 смотреть онлайн

7.52011, Древняя Спарта
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

На сегодняшнем занятии вы познакомитесь со вторым по значению полисом Греции ; Спартой. Она находилась на юге полуострова Пелопоннес. После нашествия в Грецию дорийцев часть их вторглась в Лаконику и постепенно завоевала ее. Лаконика представляла собой плодородную, спускающуюся к побережью долину, которую прорезала река Эврот. Гаваней, удобных для мореплавания, не было. Со всех сторон долина была окружена труднопроходимыми горами, в которых имелись запасы железной руды.

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