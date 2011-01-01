5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 5 серия 3 смотреть онлайн
7.52011, Древняя Спарта
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+11 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 1
- 0+14 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 2
- 0+11 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 3
- 0+12 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 4
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 5
- 0+12 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 6
- 0+11 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 5 Серия 7
Сюжет
На сегодняшнем занятии вы познакомитесь со вторым по значению полисом Греции ; Спартой. Она находилась на юге полуострова Пелопоннес. После нашествия в Грецию дорийцев часть их вторглась в Лаконику и постепенно завоевала ее. Лаконика представляла собой плодородную, спускающуюся к побережью долину, которую прорезала река Эврот. Гаваней, удобных для мореплавания, не было. Со всех сторон долина была окружена труднопроходимыми горами, в которых имелись запасы железной руды.
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