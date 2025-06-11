8.92020, Закаты и рассветы. Сезон 1. Серия 2
Детектив, Мелодрама18+
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Закаты и рассветы (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
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О сериале
Полина, успешный адвокат из Москвы, по просьбе матери приезжает в родной город, в котором давно не появлялась из-за ссоры с младшей сестрой Ариной. Мать сообщает Полине, что ее сестра пропала несколько дней назад. Вскоре полиция обнаруживает тело Арины. Девушку задушили и выбросили в озеро. Первым под подозрение попадает Борис, муж Арины, с которым она судилась из-за раздела имущества. Полина верит в невиновность Бориса и предлагает защищать его. В это же время к дому, где жила Арина и в салон, где она работала, неизвестный подбрасывает гипсовые бюсты с надписью «шлюха». А следователь Андреев, ведущий дело об убийстве Арины, находит подтверждение тому, что Арина была связана с бандой угонщиков машин.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
- РПРежиссёр
Руслан
Паушу
- ДЯАктёр
Денис
Яковлев
- Актёр
Денис
Константинов
- Актриса
Валерия
Ланская
- ОКАктёр
Олег
Каменщиков
- Актёр
Павел
Крайнов
- Актёр
Дмитрий
Миллер
- СЕАктриса
Софья
Евстигнеева
- АБАктёр
Андрей
Багиров
- Актриса
Тамара
Акулова
- МОАктёр
Максим
Онищенко
- АЛСценарист
Алена
Леонова
- ГАСценарист
Гуля
Аскарова
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- ГАПродюсер
Гуля
Аскарова
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- ИФХудожник
Игорь
Фролов
- ИДМонтажёр
Ирина
Долмат
- РМКомпозитор
Руслан
Муратов