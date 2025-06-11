Закаты и рассветы. Сезон 1. Серия 2
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Закаты и рассветы
1-й сезон
2-я серия
8.92020, Закаты и рассветы. Сезон 1. Серия 2
Детектив, Мелодрама18+
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Закаты и рассветы (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Полина, успешный адвокат из Москвы, по просьбе матери приезжает в родной город, в котором давно не появлялась из-за ссоры с младшей сестрой Ариной. Мать сообщает Полине, что ее сестра пропала несколько дней назад. Вскоре полиция обнаруживает тело Арины. Девушку задушили и выбросили в озеро. Первым под подозрение попадает Борис, муж Арины, с которым она судилась из-за раздела имущества. Полина верит в невиновность Бориса и предлагает защищать его. В это же время к дому, где жила Арина и в салон, где она работала, неизвестный подбрасывает гипсовые бюсты с надписью «шлюха». А следователь Андреев, ведущий дело об убийстве Арины, находит подтверждение тому, что Арина была связана с бандой угонщиков машин.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Закаты и рассветы»