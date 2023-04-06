За полчаса до весны. Сезон 1. Серия 7
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За полчаса до весны
1-й сезон
7-я серия
9.12022, За полчаса до весны. Сезон 1. Серия 7
Драма, Музыка18+

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За полчаса до весны (сериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

О сериале

Байопик о знаменитом советском вокально-инструментальном ансамбле «Песняры» и его руководителе Владимире Мулявине, мечтавшем делать музыку не хуже, чем у зарубежных коллег. У Володи было тяжелое детство. Родители не одобряли его увлечения музыкой и запрещали ему даже думать о сцене. Но мастерская игра на гитаре привлекала внимание зрителей, и очень скоро Володин музыкальный коллектив, получивший название «Песняры», стал набирать популярность в СССР. Однажды на гастролях в ГДР он со своим братом Валерой, вдохновившись мюзиклом «Иисус Христос – суперзвезда», загорается идеей создать свою рок-оперу. онлайн

Страна
Россия
Жанр
Драма, Биография, Музыка
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «За полчаса до весны»