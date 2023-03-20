WinkСериалыЗа полчаса до весны1-й сезон
За полчаса до весны (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
9.12022, За полчаса до весны. Сезон 1 9 серий
Драма, Музыка18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Байопик о знаменитом советском вокально-инструментальном ансамбле «Песняры» и его руководителе Владимире Мулявине, мечтавшем делать музыку не хуже, чем у зарубежных коллег. У Володи было тяжелое детство. Родители не одобряли его увлечения музыкой и запрещали ему даже думать о сцене. Но мастерская игра на гитаре привлекала внимание зрителей, и очень скоро Володин музыкальный коллектив, получивший название «Песняры», стал набирать популярность в СССР. Однажды на гастролях в ГДР он со своим братом Валерой, вдохновившись мюзиклом «Иисус Христос – суперзвезда», загорается идеей создать свою рок-оперу. онлайн
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Степан
Коршунов
- КПРежиссёр
Кирилл
Папакуль
- Режиссёр
Оксана
Барковская
- АВАктёр
Артём
Волобуев
- Актриса
Анна
Банщикова
- Актёр
Анатолий
Лобоцкий
- Актёр
Глеб
Калюжный
- АДАктриса
Анна
Демидова
- Актёр
Сергей
Годин
- ВСАктёр
Владимир
Свирский
- Актриса
Анастасия
Ильинская
- МПАктёр
Максим
Пониматченко
- ДВАктёр
Даниил
Васильев
- АГСценарист
Анна
Графкова
- РССценарист
Руслан
Стариковский
- Сценарист
Оксана
Барковская
- ИГСценарист
Ирина
Гурьянова
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- ННХудожница
Наталья
Навоенко
- АЗХудожница
Александра
Зинченко
- ВКОператор
Всеволод
Каптур
- ЕАОператор
Елена-Александра
Авдонина