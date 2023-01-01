WinkСериалыЗа полчаса до весныАктёры и съёмочная группа сериала «За полчаса до весны»
Актёры и съёмочная группа сериала «За полчаса до весны»
Актёры
АктёрВладимир Мулявин
Артем Волобуев
АктрисаЛидия Кармальская
Анна Банщикова
АктёрПетр Миронович Машеров
Анатолий Лобоцкий
АктёрВладимир Мулявин в молодости
Глеб Калюжный
АктрисаЛидия Кармальская в молодости
Анна Демидова
АктёрЛеонид Борткевич
Сергей Годин
АктёрВалерий Мулявин
Владимир Свирски�й
АктрисаАля
Анастасия Ильинская
АктёрВлад Мисевич
Максим Пониматченко
АктёрВладимир Муля�вин в детстве