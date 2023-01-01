Wink
Сериалы
За полчаса до весны
Актёры и съёмочная группа сериала «За полчаса до весны»

Актёры и съёмочная группа сериала «За полчаса до весны»

Режиссёры

Степан Коршунов

Степан Коршунов

Режиссёр
Кирилл Папакуль

Кирилл Папакуль

Режиссёр
Оксана Барковская

Оксана Барковская

Режиссёр

Актёры

Артем Волобуев

Артем Волобуев

АктёрВладимир Мулявин
Анна Банщикова

Анна Банщикова

АктрисаЛидия Кармальская
Анатолий Лобоцкий

Анатолий Лобоцкий

АктёрПетр Миронович Машеров
Глеб Калюжный

Глеб Калюжный

АктёрВладимир Мулявин в молодости
Анна Демидова

Анна Демидова

АктрисаЛидия Кармальская в молодости
Сергей Годин

Сергей Годин

АктёрЛеонид Борткевич
Владимир Свирский

Владимир Свирский

АктёрВалерий Мулявин
Анастасия Ильинская

Анастасия Ильинская

АктрисаАля
Максим Пониматченко

Максим Пониматченко

АктёрВлад Мисевич
Даниил Васильев

Даниил Васильев

АктёрВладимир Мулявин в детстве

Сценаристы

Анна Графкова

Анна Графкова

Сценарист
Руслан Стариковский

Руслан Стариковский

Сценарист
Оксана Барковская

Оксана Барковская

Сценарист
Ирина Гурьянова

Ирина Гурьянова

Сценарист

Продюсеры

Алексей Троцюк

Алексей Троцюк

Продюсер
Эдуард Илоян

Эдуард Илоян

Продюсер
Денис Жалинский

Денис Жалинский

Продюсер
Виталий Шляппо

Виталий Шляппо

Продюсер

Художники

Наталья Навоенко

Наталья Навоенко

Художница
Александра Зинченко

Александра Зинченко

Художница

Операторы

Всеволод Каптур

Всеволод Каптур

Оператор
Елена-Александра Авдонина

Елена-Александра Авдонина

Оператор