За полчаса до весны
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За полчаса до весны
9.12022, За полчаса до весны 1 сезон
Драмы18+

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За полчаса до весны (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Байопик о знаменитом советском вокально-инструментальном ансамбле «Песняры» и его руководителе Владимире Мулявине, мечтавшем делать музыку не хуже, чем у зарубежных коллег. У Володи было тяжелое детство. Родители не одобряли его увлечения музыкой и запрещали ему даже думать о сцене. Но мастерская игра на гитаре привлекала внимание зрителей, и очень скоро Володин музыкальный коллектив, получивший название «Песняры», стал набирать популярность в СССР. Однажды на гастролях в ГДР он со своим братом Валерой, вдохновившись мюзиклом «Иисус Христос – суперзвезда», загорается идеей создать свою рок-оперу. онлайн

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «За полчаса до весны»

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