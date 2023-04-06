Байопик о знаменитом советском вокально-инструментальном ансамбле «Песняры» и его руководителе Владимире Мулявине, мечтавшем делать музыку не хуже, чем у зарубежных коллег. У Володи было тяжелое детство. Родители не одобряли его увлечения музыкой и запрещали ему даже думать о сцене. Но мастерская игра на гитаре привлекала внимание зрителей, и очень скоро Володин музыкальный коллектив, получивший название «Песняры», стал набирать популярность в СССР. Однажды на гастролях в ГДР он со своим братом Валерой, вдохновившись мюзиклом «Иисус Христос – суперзвезда», загорается идеей создать свою рок-оперу. онлайн



