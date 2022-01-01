За полчаса до весны. Сезон 1. Серия 1
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За полчаса до весны
1-й сезон
1-я серия
9.12022, За полчаса до весны. Сезон 1. Серия 1
Драма18+
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За полчаса до весны (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Байопик о знаменитом советском вокально-инструментальном ансамбле «Песняры» и его руководителе Владимире Мулявине, мечтавшем делать музыку не хуже, чем у зарубежных коллег. У Володи было тяжелое детство. Родители не одобряли его увлечения музыкой и запрещали ему даже думать о сцене. Но мастерская игра на гитаре привлекала внимание зрителей, и очень скоро Володин музыкальный коллектив, получивший название «Песняры», стал набирать популярность в СССР. Однажды на гастролях в ГДР он со своим братом Валерой, вдохновившись мюзиклом «Иисус Христос – суперзвезда», загорается идеей создать свою рок-оперу. онлайн

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «За полчаса до весны»