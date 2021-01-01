Выход есть (сериал, 2021) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Шокирующая скандинавская драма о скрытых пороках финансовой элиты. Невероятного богатства подчас недостаточно, чтобы побороть скуку и заполнить пустоту в душе. Четверо друзей, короли финансовой элиты, нашли свой выход: секс, наркотики и насилие. Смогут ли они остановиться на этом опасном пут�и, прежде чем погубят себя и свои семьи?



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