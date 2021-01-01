WinkСериалыВыход есть2-й сезон5-я серия
Выход есть (сериал, 2021) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
8.62021, Exit
Триллеры, Драмы18+
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Сюжет
Шокирующая скандинавская драма о скрытых пороках финансовой элиты. Невероятного богатства подчас недостаточно, чтобы побороть скуку и заполнить пустоту в душе. Четверо друзей, короли финансовой элиты, нашли свой выход: секс, наркотики и насилие. Смогут ли они остановиться на этом опасном пут�и, прежде чем погубят себя и свои семьи?
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Информация
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.2 IMDb
- ЭКРежиссёр
Эйстейн
К�арлсен
- ГЭРежиссёр
Гисли
Эдн Гардарссон
- СДАктёр
Саймон
Дж. Бергер
- Актриса
Агнес
Киттелсен
- Актёр
Тобиас
Зантельман
- ПСАктёр
Пол
Сверре Валхейм Хаген
- ЙЭАктёр
Йон
Эйгарден
- ИМАктриса
Ине
Марие Вильман
- ЭХАктриса
Эллен
Хелиндер
- Актёр
Андерс
Баасмо Кристиансен
- РЛАктёр
Рольф
Лассгор
- КВАктриса
Катарина
Ву
- Сценарист
МайАн�на
Бёринг
- ЭХСценарист
Эллен
Хелиндер
- ЭКСценарист
Эйстейн
Карлсен
- ПКПродюсер
Петер
Клаузен
- МФПродюсер
Марианн
Фюревольд-Боланд
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин