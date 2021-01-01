Выход есть. Сезон 2. Серия 5
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Выход есть (сериал, 2021) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

8.62021, Exit
Триллеры, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Шокирующая скандинавская драма о скрытых пороках финансовой элиты. Невероятного богатства подчас недостаточно, чтобы побороть скуку и заполнить пустоту в душе. Четверо друзей, короли финансовой элиты, нашли свой выход: секс, наркотики и насилие. Смогут ли они остановиться на этом опасном пути, прежде чем погубят себя и свои семьи?

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Информация

Страна
Норвегия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Выход есть»