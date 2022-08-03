Выход есть (сериал, 2021) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Четверо друзей купаются в богатстве, но деньги едва ли приносят им настоящее счастье. Пытаясь заполнить внутреннюю пустоту, они бросаются во все тяжкие. Сериал «Выход есть» — драйвовая драма с черным юмором об обратной стороне больших денег, основанная на реальной жизни норвежских финансистов. «Блудливая Калифорния» встречает «Волка с Уолл-стрит»!
Адам, Йеппе, Хенрик и Вильям принадлежат к настоящим сливкам общества. Они молоды и невероятно богаты. Благодаря смекалке, удаче и финансовым махинациям, они заработали многомиллионные состояния и окружили себя роскошью. Но это вовсе не значит, что их жизнь подобна сказке. Гермина, жена Адама, мечтает о детях, и не знает, что ее муж давно сделал вазэктомию. У Вильяма начинаются серьезные проблемы с деньгами, но он готов пойти на все, чтобы об этом никто не узнал. Хенрик и Йеппе пытаются компенсировать отсутствие сильных эмоций алкоголем и запрещенными веществами, все чаще влипая в разные ситуации.
Изменятся ли герои, когда дойдут до предела? Брутальные шутки, безумные поступки и веселье с привкусом горечи покажет сериал «Выход есть» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- ЭКРежиссёр
Эйстейн
Карлсен
- ГЭРежиссёр
Гисли
Эдн Гардарссон
- СДАктёр
Саймон
Дж. Бергер
- Актриса
Агнес
Киттелсен
- Актёр
Тобиас
Зантельман
- ПСАктёр
Пол
Сверре Валхейм Хаген
- ЙЭАктёр
Йон
Эйгарден
- ИМАктриса
Ине
Марие Вильман
- ЭХАктриса
Эллен
Хелиндер
- Актёр
Андерс
Баасмо Кристиансен
- РЛАктёр
Рольф
Лассгор
- КВАктриса
Катарина
Ву
- Сценарист
МайАнна
Бёринг
- ЭХСценарист
Эллен
Хелиндер
- ЭКСценарист
Эйстейн
Карлсен
- ПКПродюсер
Петер
Клаузен
- МФПродюсер
Марианн
Фюревольд-Боланд
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин