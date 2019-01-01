6 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 6 серия 4 смотреть онлайн
7.62019, Вычитание
Образовательные0+
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Сезоны и серии
Делимость чиселСложение и вычитание дробей с разными знаменателямиУмножение и деление обыкновенных дробейОтношения и пропорцииПоложительные и отрицательные числаСложение и вычитание положительных и отрицательных чиселУмножение и деление положительных и отрицательных чиселРешение уравненийКоординаты на плоскости
Сюжет
На этом уроке мы поговорим о вычитании, чем оно похоже на сложение и чем от него отличается, а также разберём несколько примеров.
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