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Вспоминая тебя (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.82019, Вспоминая тебя. Серия 3
Мелодрамы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Людмила и Андрей – счастливая семейная пара. Они вместе уже 17 лет и воспитывают двоих прекрасных детей. Супруги только переехали в новый дом, о котором давно мечтали. Но однажды Андрей уезжает в командировку и пропадает без вести. Люда пытается найти мужа, обзванивает больницы, обивает пороги �милиции, но все напрасно. Андрей исчез. Героиня пытается начать жизнь заново, ради детей. Два года Люда тянет лямку, надеясь, что муж вернется, отвергая ухаживания его лучшего друга Виктора. И чудо свершается – в соцсетях она видит объявление, где потерявший память Андрей ищет информацию о себе…
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- АВРежиссёр
Александр
Высоковский
- Актриса
Елена
Аросьева
- ИТАктёр
Игорь
Теплов
- АОАктёр
Артём
Осипов
- Актёр
Всеволод
Володин
- ЕЯАктриса
Елизавета
Яшкина
- ЕНАктриса
Елизавета
Нилова
- АМАктриса
Алёна
Митрошина
- ГТАктёр
Георгий
Тополага
- ЮБАктёр
Юрий
Болохов
- ПКАктёр
Павел
Конышев
- АГСценарист
Алла
Гусева
- ДССценарист
Дмитрий
Стариков
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- НКПродюсер
Наталья
Клевцова
- АРПродюсер
Анастасия
Рождественская
- АКХудожник
Артем
Купина
- ТБХудожница
Татьяна
Борисова
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- СПОператор
Сергей
Политик
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков