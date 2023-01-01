Вспоминая тебя (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Людмила и Андрей – счастливая семейная пара. Они вместе уже 17 лет и воспитывают двоих прекрасных детей. Супруги только переехали в новый дом, о котором давно мечтали. Но однажды Андрей уезжает в командировку и пропадает без вести. Люда пытается найти мужа, обзванивает больницы, обивает пороги �милиции, но все напрасно. Андрей исчез. Героиня пытается начать жизнь заново, ради детей. Два года Люда тянет лямку, надеясь, что муж вернется, отвергая ухаживания его лучшего друга Виктора. И чудо свершается – в соцсетях она видит объявление, где потерявший память Андрей ищет информацию о себе…



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