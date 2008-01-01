Всегда говори «всегда» 4 (сериал, 2008) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
9.52008, Всегда говори «всегда» 4. Серия 7
Мелодрама16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Семья Барышевых отправляется в родной город Сергея - Гладьевск, на юбилей отца Сергея, Леонида Сергеевича. В Гладьевске Сергей встречается с другом юности, Юрием Градовым, который при поддержке Леонида Сергеевича, своего учителя, поглощен политическими страстями города и планирует стать мэром Гладьевска. Как всегда, горе приходит неожиданно - от сердечного приступа умирает отец Барышева.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Алексей
Козлов
- Актриса
Татьяна
Абрамова
- Актёр
Ярослав
Бойко
- Актриса
Мария
Порошина
- АОАктёр
Алексей
Осипов
- АЛАктёр
Андрей
Лебединский
- Актёр
Константин
Юшкевич
- ЮСАктёр
Юрий
Стосков
- АЗАктёр
Андрей
Зибров
- СКАктёр
Сергей
Краснов
- АЗАктёр
Алексей
Зубков
- ВЕСценарист
Виктория
Евсеева
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- АСХудожник
Александр
Суворов
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- ВДОператор
Валерий
Дегтярёв
- ВБКомпозитор
Владимир
Баскин