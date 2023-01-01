Все равно ты моя. Серия 4
Wink
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Все равно ты моя
1-й сезон
4-я серия
8.72023, Все равно ты моя. Серия 4
Мелодрамы18+

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Все равно ты моя (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Вита Денисова возвращается в родной город на похороны бабушки. Эта поездка, по планам Виты, не должна была продлиться и трех дней, а затянулась на несколько лет. С первого дня Вита попадает в вихрь проблем, в результате чего девушке придется растить чужого ребенка, заявить на мужчину, которого все еще любит, и жить с абьюзером. Но обстоятельства заставят её бороться за семью и своё счастье.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Все равно ты моя»