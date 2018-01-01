Все равно ты моя (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
Все равно ты моя
1-й сезон

8.72023, Все равно ты моя. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Вита Денисова возвращается в родной город на похороны бабушки. Эта поездка, по планам Виты, не должна была продлиться и трех дней, а затянулась на несколько лет. С первого дня Вита попадает в вихрь проблем, в результате чего девушке придется растить чужого ребенка, заявить на мужчину, которого все еще любит, и жить с абьюзером. Но обстоятельства заставят её бороться за семью и своё счастье.


Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

