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8.72023, Все равно ты моя. Серия 1
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Все равно ты моя (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Сюжет
Вита Денисова возвращается в родной город на похороны бабушки. Эта поездка, по планам Виты, не должна была продлиться и трех дней, а затянулась на несколько лет. С первого дня Вита попадает в вихрь п�роблем, в результате чего девушке придется растить чужого ребенка, заявить на мужчину, которого все еще любит, и жить с абьюзером. Но обстоятельства заставят её бороться за семью и своё счастье.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
- Режиссёр
Екатерина
Двигубская
- ВЕАктриса
Валентина
Ельшанская
- ИНАктёр
Игорь
Неведров
- КНАктёр
Кирилл
Новышев
- ЯСАктёр
Ян
Сибряев
- Актриса
Ксения
Скакун
- ПААктёр
Павел
Андрианов
- АСАктёр
Алексей
Степанов
- Актриса
Елена
Литвинова
- НШСценарист
Наталья
Шимборецкая
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- НКПродюсер
Наталия
Клибанова
- Продюсер
Олег
Кириченко
- ДДХудожник
Денис
Дицель
- МШХудожница
Мария
Шафинская
- РШОператор
Руслан
Шапиро
- ЕВКомпозитор
Екатерина
Владимирская
- Композитор
Дмитрий
Балакин
- Композитор
Никита
Савельев