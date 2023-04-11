Все равно ты моя. Серия 3
Wink
Сериалы
Все равно ты моя
1-й сезон
3-я серия
8.72023, Все равно ты моя. Серия 3
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Все равно ты моя (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Вита Денисова возвращается в родной город на похороны бабушки. Эта поездка, по планам Виты, не должна была продлиться и трех дней, а затянулась на несколько лет. С первого дня Вита попадает в вихрь проблем, в результате чего девушке придется растить чужого ребенка, заявить на мужчину, которого все еще любит, и жить с абьюзером. Но обстоятельства заставят её бороться за семью и своё счастье.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

6.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Все равно ты моя»