Все началось в Харбине (сериал, 2012) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2012, Все началось в Харбине. Серия 7
Драма12+
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О сериале
1943 год. Бориса вызывает начальник лагеря и сообщает ему, что пришел приказ о его освобождении. Его направляют в действующую армию. До получения документов сутки и ему дают увольнительную...
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ЖанрДрама
КачествоSD
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ЛЗРежиссёр
Лео
Зисман
- Актёр
Данила
Козловский
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- ДКАктриса
Дина
Корзун
- ИИАктёр
Игорь
Иванов
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актёр
Игорь
Скляр
- Актёр
Эрнст
Романов
- ЮДАктриса
Юлия
Денисова
- АПАктёр
Александр
Петров
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- САСценарист
Сергей
Ашкенази
- АБПродюсер
Александр
Буравский
- ВСПродюсер
Валерий
Смецкой
- ИШХудожница
Ираида
Шульц
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- АЩОператор
Александр
Щурок
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко