WinkСериалыВсе началось в Харбине1-й сезон
Все началось в Харбине (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн
2012, Все началось в Харбине. Сезон 1 8 серий
Драма, Исторический18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
События фильма разворачиваются сначала на территории Китая, в Маньчжурии, затем переносятся в СССР, имеют обширный географический ореол: от Харбина до Ленинграда, и охватывают период времени с 1928 по 1953-й годы. В основе сюжета: сложная, полная драматических событий судьба человека — Бориса, сына сотрудника Китайско-Восточной железной дороги.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ЛЗРежиссёр
Лео
Зисман
- Актёр
Данила
Козловский
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- ДКАктриса
Дина
Корзун
- ИИАктёр
Игорь
Иванов
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актёр
Игорь
Скляр
- Актёр
Эрнст
Романов
- ЮДАктриса
Юлия
Денисова
- АПАктёр
Александр
Петров
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- САСценарист
Сергей
Ашкенази
- АБПродюсер
Александр
Буравский
- ВСПродюсер
Валерий
Смецкой
- ИШХудожница
Ираида
Шульц
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- АЩОператор
Александр
Щурок
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко